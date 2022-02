Les sociétés musicales à Paris au 19ème siècle Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les sociétés musicales à Paris au 19ème siècle Saint-Malo, 3 mars 2022, Saint-Malo. Les sociétés musicales à Paris au 19ème siècle 4ème Lieu – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-03-03 – 2022-03-03 4ème Lieu – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence artistique du Conservatoire par Laurent Ronzon La production culturelle englobe des formes musicales dont les statuts sont très variés. La chanson du colporteur et la partition symphonique n’appartiennent pas au même « genre » ni par leurs conditions de production, ni par leurs formes matérielles, leur circulation, leur public, leur postérité. A ce sujet, les sociétés musicales et leurs évolutions durant le XIXe siècle vont jouer un rôle majeur. Quelles sont ces sociétés ? Quels publics drainent-elles ? De nouveaux enjeux économiques, sociaux, politiques même, régissent la professionnalisation des musiciens. Peut-on comprendre que la musique a progressivement cessé d’être une forme d’expression universelle, largement populaire, pour devenir un produit destiné à un marché ? +33 2 99 40 78 04 Conférence artistique du Conservatoire par Laurent Ronzon La production culturelle englobe des formes musicales dont les statuts sont très variés. La chanson du colporteur et la partition symphonique n’appartiennent pas au même « genre » ni par leurs conditions de production, ni par leurs formes matérielles, leur circulation, leur public, leur postérité. A ce sujet, les sociétés musicales et leurs évolutions durant le XIXe siècle vont jouer un rôle majeur. Quelles sont ces sociétés ? Quels publics drainent-elles ? De nouveaux enjeux économiques, sociaux, politiques même, régissent la professionnalisation des musiciens. Peut-on comprendre que la musique a progressivement cessé d’être une forme d’expression universelle, largement populaire, pour devenir un produit destiné à un marché ? 4ème Lieu – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème Lieu - La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème Lieu - La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Les sociétés musicales à Paris au 19ème siècle Saint-Malo 2022-03-03 was last modified: by Les sociétés musicales à Paris au 19ème siècle Saint-Malo Saint-Malo 3 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine