Hôtel de l’Industrie, le jeudi 24 février à 18:00

Le débat sur les coûts croissant de l’énergie fait rage en ce moment, l’opposition entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles est entrée largement dans le débat politique, tout particulièrement à l’approche des élections présidentielles. Une nouvelle approche de l’énergie nucléaire semble modifier la donne : les SMR (Small Modular Reactors ). En quoi ces réacteurs miniaturisés représentent une nouvelle opportunité ? , sur quel principe fonctionnent ils ? sont ils plus surs ?, coûtent ils moins chers ? etc. Autant de questions auxquelles cette conférence devrait répondre. Conférence en présentiel Pour permettre au plus grand nombre d’y assister, cette conférence sera en outre également retransmise en direct sur ZOOM et sur YouTube

Inscription obligatoire pour le présentiel

Conférence organisée par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale visant à traiter du sujet des SMR et de l’avenir du nucléaire en général

Hôtel de l’Industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés



2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T19:30:00