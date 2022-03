Les six couleurs du thé Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les six couleurs du thé Jardin des Plantes, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20

Horaire : 10:30 17:30

Gratuit : oui Tous publics Pour fêter ses 20 ans d’existence, Le Club des Buveurs de thé répondra à toutes vos questions sur le thé et ses secrets. Nous vous parlerons des couleurs du thé. Comment à partir de la même plante on peut obtenir 6 couleurs de thé. Qu’appelle-t-on les couleurs du thé ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui différencie les thés en 6 catégories blanc, vert, bleu-vert, jaune, rouge et sombre ? Vous verrez en dégustant les thés que nous vous proposerons les différences qui existent entre eux.Le Club des Buveurs de thé répondra à toutes vos questions sur le thé et ses secrets le 20 mars 2022 de 10h30 à 17h30 dans la serre aux palmiers au Jardin des Plantes. Jardin des Plantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 02 40 41 65 09 https://leclubdesbuveursde.wixsite.com/clubdesbuveursdethe/activit-s

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse Rue Stanislas Baudry Ville Nantes Age maximum Tous publics lieuville Jardin des Plantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Jardin des Plantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les six couleurs du thé Jardin des Plantes 2022-03-20 was last modified: by Les six couleurs du thé Jardin des Plantes Jardin des Plantes 20 mars 2022 Jardin des Plantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique