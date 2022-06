Les sites Natura 2000 et autres joyaux naturels de l’Argonne Ardennaise Vouziers Vouziers Catégorie d’évènement: Vouziers

Vouziers 08400 16 C rue du chemin salé Salle des fêtes Vouziers Durée : 2h Venez découvrir les joyaux naturels de l’Argonne Ardennaise, dont les sites Natura 2000, les habitats et espèces prioritaires ainsi que les actions engagées pour préserver la biodiversité…Rdv à 18h – Conférence gratuite – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Vouziers

