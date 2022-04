LES SITES MÉGALITHIQUES A PORNIC

2022-06-16 – 2022-06-16 En fonction des dates, vous découvrirez : le Tumulus des Mousseaux (Pornic), le Dolmen de la Joselière (Pornic) ou les Menhirs des Platennes (Chauvé). PORNIC

➢ TUMULUS DES MOUSSEAUX : Jeudi 14 avril, jeudi 16 juin, vendredi 29 juillet et lundi 22 août 2022.

➢ DOLMEN DE LA JOSELIERE : vendredi 8 juillet et mardi 9 août. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billet en vente dans tous les bureaux d’information (La Bernerie-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Nombre de places limité.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS – LES SITES MEGALITHIQUES A PORNIC

