du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Conseil départemental de l’Aveyron Ouverture au public des sites emblématiques du patrimoine du Conseil départemental de l’Aveyron à Rodez. Conseil départemental de l’Aveyron 1 rue Frayssinous 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

