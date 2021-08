Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Les Sirènes de St Lu – Stretching – Longe-côte Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Ce mois d’août 2021, “Les Sirènes de Saint Lu” seront à Saint-Lunaire pour des activités de Pilates, stretching et longe-côte. Le lundi 9h30 – Stretching (étirements) puis à 11h longe-côte. Rendez-vous devant le yacht club de Saint-Lunaire. Prévoir un tapis, une serviette, fouta… pour aller sur la plage, ainsi qu’une tenue confortable. La séance se fait pieds-nus sur le sable. Pour le longe-côte prévoir des chaussons néoprènes si la marée est basse à cause des vives. Tarif : 5€ Lundi 30 août 2021 – 9h30 et 11h – Yacht Club Saint-Lunaire charlotte.fournier35@gmail.com +33 6 08 96 20 90 Ce mois d’août 2021, “Les Sirènes de Saint Lu” seront à Saint-Lunaire pour des activités de Pilates, stretching et longe-côte. Le lundi 9h30 – Stretching (étirements) puis à 11h longe-côte. Rendez-vous devant le yacht club de Saint-Lunaire. Prévoir un tapis, une serviette, fouta… pour aller sur la plage, ainsi qu’une tenue confortable. La séance se fait pieds-nus sur le sable. Pour le longe-côte prévoir des chaussons néoprènes si la marée est basse à cause des vives. Tarif : 5€ Lundi 30 août 2021 – 9h30 et 11h – Yacht Club Saint-Lunaire dernière mise à jour : 2021-08-12 par

