Les Simples ConférencesSandra Nordmann Marseille 3e Arrondissement, 28 janvier 2023

2023-01-28 11:00:00 11:00:00 – 2023-01-28

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Sandra Nordmann est pharmacienne, chercheuse, thérapeute en hypnose. Elle dessinera son parcours de ses études en pharmacie à la sophrologie et l’hypnothérapie en passant par la recherche sur les addictions. De quoi regarder les pas de côté d’un autre œil !



Par bonheur, tous les chemins ne sont pas tout tracés. L’on gagne souvent en acuité, en curiosité, en découverte à prendre ceux qui bifurquent. Quelle route sinueuse a empruntée Sandra Nordmann ! Elle est passée de la pharmacie (répondant à un souhait parental d’obtenir un diplôme) à la pratique de l’hypnose et de la sophrologie (pour répondre à une injonction plus intérieure et plus sociale) en faisant un large détour par une unité de recherche travaillant sur les addictions. Elle prend alors comme cobayes la gent animale que nous croisons dans nos rues, à savoir les rats ! Sandra s’emploie à comprendre leur fonctionnement et leurs impressionnantes capacités d’adaptation pour comprendre les nôtres, nous les humains.



C’est ce parcours qu’évoquera Sandra Nordmann, dont l’expérience atteste qu’on peut faire confiance à ses intuitions, ses envies et ne pas craindre de sortir des sentiers battus.

Une rencontre simple avec une personne passionnée ouvrant des horizons insoupçonnés aux plus jeunes. Pour cette seconde conférence Sandra Nordmann abordera la richesse des chemins de traverse.

