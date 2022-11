Les Simples Conférences : Yohanne Lamoulère, 19 novembre 2022, .

Les Simples Conférences : Yohanne Lamoulère



2022-11-19 11:00:00 – 2022-11-19

Pour cette première conférence, c’est la photographe Yohanne Lamoulère qui viendra nous conter sa passion de l’image et comment elle en a fait son métier.



Passionnantes et étonnantes toujours, émouvantes parfois, éclairantes souvent, les Simples Conférences proposent une rencontre avec une personnalité, son parcours et son sujet. Qu’elle ait cheminé à l’autre bout du monde, au fond des océans ou dans l’infini de son téléobjectif, le voyage est assuré ! Pendant une heure, la conférencière ou le conférencier partage les choix et les hasards qui l’ont mené·e au métier qu’il ou elle exerce aujourd’hui et nous transmet ainsi sa passion pour son sujet. L’ensemble fait jaillir les questions des plus jeunes puis des adultes qui les accompagnent.



On s’en souvient, à nos corps défendants, durant le confinement les rues des villes étaient vides. Elles ressemblaient à des décors de théâtre attendant que les acteurs rentrent en scène et les fassent revivre.

Un quotidien national a commandé à Yohanne Lamoulère, photographe, d’en faire un témoignage sensible. Un reportage de guerre puisque parait-il nous y étions ! Comment a t-elle choisit ses cadres, réfléchit la couleur ou le noir et blanc, pour que ses photos, par nature muettes, nous parlent d’un temps fort et silencieux.

Marseille est un de ses sujets de prédilection, riche de la diversité de sa population. Quand son regard est-il devenu son premier boitier noir et son objectif ?

https://www.theatremassalia.com/la-saison/simple-conference-1

