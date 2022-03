Les Simples Conférences: Jacques Olivier Travers Marseille 3e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Les Simples Conférences: Jacques Olivier Travers La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-14

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Quelle drôle d’histoire que d’apprendre à un aigle à voler ! Il a fallu pour ce faire que Jacques-Olivier Travers apprenne le parapente pour comprendre les techniques du vol et rendre aux rapaces élevés en captivité, leur stature de princes de l’azur. La passion adolescente des rapaces l’a mené loin et lui et son aigle ont beaucoup voyagé, volant depuis les plus hautes constructions humaines. De là il a conçu le premier parc de rapaces sur les bords du lac Léman, dans le but de reproduire et de préserver les espèces menacées pour, in fine, les rendre à la liberté. Singulière passion dont il viendra nous dire l’évolution.

Pour la 5e saison la Cie Lanicolacheur – Xavier Marchand organise avec le Théâtre Massalia un cycle de conférences qui propose aux enfants à partir de 10 ans et leurs parents, de rencontrer des personnalités qui exercent dans leur domaine avec passion.

https://theatremassalia.mapado.com/event/55770-les-simples-conferences-jacques-olivier-travers-cie-lanicolacheur

La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

