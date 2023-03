Réunion d’information et d’échanges Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Réunion d’information et d’échanges Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, 29 mars 2023, Bagneux. Réunion d’information et d’échanges Mercredi 29 mars, 19h00 Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux L’association Coqueli’Coop est née :

– Pour construire une alternative à la grande distribution,

– Pour reprendre en main notre consommation alimentaire et de produits courants,

– Pour créer des partenariats avec des producteurs et des fournisseurs locaux qui respectent notre planète,

– Pour créer des liens avec nos voisins et être réellement Consomm’acteur et Consomm’actrice.

Venez échanger autour d’un verre « Vivement qu’on mange avec Coqueli’Coop ! » Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux 17bis rue blanchard Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@coqueli-coop.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T19:00:00+02:00 – 2023-03-29T21:00:00+02:00

2023-03-29T19:00:00+02:00 – 2023-03-29T21:00:00+02:00 bio producteurs

