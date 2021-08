Damas-et-Bettegney Damas-et-Bettegney Damas-et-Bettegney, Vosges LES SILPHIE DAYS Damas-et-Bettegney Damas-et-Bettegney Catégories d’évènement: Damas-et-Bettegney

Damas-et-Bettegney Vosges Damas-et-Bettegney Première édition les Silphie Days

Venez découvrir la culture de la Silphie, une “plante écologique” qui révolutionne l’agriculture.

Marché du terroir et marché du matériel agricole – Conférences le vendredi et le samedi à 10h30 – Exposition – Foire agricole et démonstration de récolte – Labyrinthe dans la Silphie – Aires de jeux pour les enfants – Vol en hélicoptère pour survoler les implantations de Silphie.

Restauration sur place.

