Haute-Marne « Aoteaora, terre des Maoris », par Céline RIPOLL et Patrice CABLAT Les Silos Chaumont, 21 octobre 2023, Chaumont. « Aoteaora, terre des Maoris », par Céline RIPOLL et Patrice CABLAT Samedi 21 octobre, 16h00 Les Silos Entrée libre sur inscription Entrez dans les légendes du peuple Maori. Regardez avec leurs yeux les amours

du ciel et de la terre, découvrez l’origine du tatouage et vibrez avec la légende du

Les Silos
7-9 Avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont
Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

