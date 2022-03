LES SILENCIEUSES – 28 avril 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

LES SILENCIEUSES – 28 avril 2022 Cité des sciences et de l’Industrie, 28 avril 2022, Paris. LES SILENCIEUSES – 28 avril 2022

Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 28 avril à 19:00

Equipez-vous d’un casque audio et venez vibrer dans une nocturne unique en son genre.

12€

Nocturne en musique. Musique mixée en direct par des DJs. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:00:00 2022-04-28T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LES SILENCIEUSES – 28 avril 2022 Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-28 was last modified: by LES SILENCIEUSES – 28 avril 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 28 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris