Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 24 février à 19:00

Nocturne en musique. Renouez avec les plaisirs et les joies de l’enfance en participant à cette nouvelle édition sur le thème « Retour en enfance ». Vous aurez ainsi l’opportunité de visiter la Cité des enfants entre adultes (et sans enfant). Des animations spécifiques seront également programmées. Le casque branché au son de l’un des 3 Dj’s mixant en live, vous déambulerez en musique et vous prêterez aux jeux des espaces réservés habituellement aux jeunes publics.

12 euros

Pour sa 12ème édition, les Silencieuses donnent la clé de la Cité des enfants aux noctambules… sans enfants. Profitez des joies nostalgiques des jeux d’eau, du studio TV ou du chantier ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T23:00:00

