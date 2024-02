Les siestes musicales Saint-Lô, mercredi 14 février 2024.

Les siestes musicales Saint-Lô Manche

La médiathèque « La Source » propose une SIESTE MUSICALE à 15h.

Venez vous relaxer au gré des sonorités des flûtes, guitares et percussions, et laissez-vous transporter ! Embarquement pour un voyage sonore jusqu’à ce que des tambours lointains vous permettent d’atterrir tout en douceur…

Une proposition des élèves et professeurs de l’école de musique de St-Lô

Nombre de places limité. Réservation indispensable !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie mediatheque@saint-lo.fr

