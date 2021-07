Pantin Parc des Courtillières Pantin, Seine-Saint-Denis Les Siestes aux Courtillières de Pantin Parc des Courtillières Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Les Siestes propose une édition « discursive » dans le parc des Courtillières à Pantin. Il s’agira d’écouter de la musique, d’en parler, de se renseigner sur ses histoires, de s’interroger sur ses réceptions, de s’émouvoir de son caractère fédérateur. **Samedi 17 juillet 2021** 17h * Histoire de – émission radio en public sur l’évolution des Soundsystems suivi d’un DJ set reggae/dancehall 18h30 * Fusils à Pompe – émission radio en public – Comment la trap a-t-elle conquit le monde ? 19h30 * Heartbroken – DJ set **Dimanche 18 juillet 2021** 17h * Session d’écoute avec Elia David : les disques algériens chantés en français 18h * Table ronde en musique sur le RnB féminin français 19h * Krampf – DJ set

Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes barrières

