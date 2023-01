Les Siestes Acoustiques Valognes, 28 janvier 2023, Valognes .

Les Siestes Acoustiques

11 Rue de l’Hôtel-Dieu Valognes Manche

2023-01-28 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-28

Valognes

Manche

Concert de Bastien Lallement.

Désormais on ne présente plus le principe de la sieste acoustique de Bastien Lallement tant vous la connaissez aujourd’hui. Cette année nous espérons pouvoir vous proposer, si la Covid le permet, la possibilité d’un retour à la sieste « allongée ». Les doudous, oreillers ou autres couvertures seront donc bienvenus. Les transats que certains affectionnent vous seront aussi proposés. Plus de surprises si ce n’est le nom des invités de Bastien.

Pour cela faisons-lui confiance.

A partir de 6 ans.

Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu de Valognes à 15h00 pour ce concert détente !

culture@valognes.fr +33 2 33 21 62 70

Valognes

