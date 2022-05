Les siestes acoustiques, 26 mai 2022, .

Les siestes acoustiques

2022-05-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-27

Avec Babx, David Lafore, Bastien Lallemant, JP Nataf, Albin de la Simone et, chaque jour, une écrivaine invitée au festival…



À l’heure de la sieste, dans la pénombre du Mucem en position allongée, une parenthèse bienvenue pour mettre en pause le rythme du festival et plonger en douceur dans les univers de musiciens, de chanteurs et d’écrivains unis pour l’occasion. Une heure inédite de chansons et de lectures, une sieste littéraire inoubliable durant laquelle il ne vous sera fait aucun reproche si vous vous endormez pour de vrai !



Places limitées. Réservation conseillée.

Une heure inédite de chansons et de lectures, une sieste littéraire inoubliable.

https://www.mucem.org/programme/les-siestes-acoustiques

