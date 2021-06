Les Siècles Soissons, 14 juin 2021-14 juin 2021, Soissons.

Les Siècles 2021-06-14 20:00:00 – 2021-06-14

Soissons Aisne

10 28 Les Siècles s’entourent de deux grands solistes français, le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Bertrand Chamayou, pour un voyage dans l’oeuvre plurielle du compositeur romantique, dont on fête en 2021 le centenaire de la mort.

Le tour d’horizon des oeuvres du compositeur s’ouvre avec l’Introduction et Rondo Capriccioso, oeuvre de jeunesse et l’une des oeuvres les plus célèbres de Camille Saint-Saëns. Celle-ci se présente en deux mouvements : une introduction, en forme de sérénade mélancolique, avant une partie principale, rondo, énergique et virtuose.

Le voyage se poursuit par La Havanaise, d’une vingtaine d’années postérieure. Dans la forme du rondo, sur un thème langoureux et charmeur de habanera, elle met en scène un violon virtuose. Le tour du monde emmène l’auditeur en Auvergne avec la Rhapsodie d’Auvergne est une pièce rarement donnée aujourd’hui, utilisant un thème populaire français. Le Concerto n°5 lui fait suite. Connu sous l’appellation d’ « Egyptien », il fut écrit pour partie lors d’un séjour à Louxor et renferme des pages d’inspiration arabisante. Le finale, éminemment virtuose, fait entendre deux thèmes assortis de nombreuses variantes pianistiques. Les quatre poèmes symphoniques que Saint-Saëns a composés évoquent la Grèce et l’Asie mineure antiques d’inspiration mythologiques.



