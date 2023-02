LES SIECLES LES MILLES ET UNE NUIT THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 18 mars 2023, PARIS.

LES SIECLES LES MILLES ET UNE NUIT THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES. Un spectacle à la date du 2023-03-18 au 2023-03-18 16:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Les Siècles François-Xavier Roth | directionUn concert d’une heure autour des Mille et une nuits commenté par François-Xavier Roth.PROGRAMME LES MILLES ET UNE NUITRimski-Korsakov Shéhérazade (extraits)Stravinsky Les Orientales, Petrouchka (extraits)Un rendez-vous pour une heure autour de deux pièces de Rimski-Korsakov et Stravinsky enrichies des explications et commentaires d’écoute du chef François-Xavier Roth. Il propose ici un voyage au pays des Mille et une nuit au travers de la Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Orchestrateur de génie et maître de Stravinsky, Rimski-Korsakov convie avec ses pièces, l’un des « tubes » de la musique symphonique russe, à un voyage saturé de couleurs, de timbres et de rythmes, tous plus chatoyants les uns que les autres. Après le succès de la saison parisienne des Ballets Russes en 1909, Serge Diaghilev pense à un ballet tiré d’un conte russe, L’Oiseau de Feu. Après avoir songé à en demander la musique à Liadov, il passe commande à Stravinsky, alors âgé de 27 ans. Le 25 juin 1910, l’œuvre est représentée avec un vif succès à l’Opéra de Paris. Mais pour nous donner une idée exhaustive du talent du jeune Stravinsky, François-Xavier Roth et ses musiciens des Siècles, avec le concours du musicologue François Dru, ont reconstitué le ballet Les Orientales, également créé le 25 juin 1910, en prélude à l’Oiseau de Feu.Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Les Siècles Orchestre les Siècles, Francois-Xavier Roth Orchestre les Siècles, Francois-Xavier Roth EUR22.0 22.0 euros

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES PARIS 15, avenue Montaigne 75008

