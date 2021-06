AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard LES SHOWS DU VENDREDI AUX ARÈNES – Almeras Music Live Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard Arènes du Temperas Alès Gard Alès Dans le cadre des Estiv’Alès, venez chanter et passer une soirée endiablée aux Arènes du Temperas d’Alès à partir de 21h !L’orchestre Almeras Music Live propose un show musical grandiose 100% live où les plus grands tubes flirtent avec les dernières tendances musicales et s’enchaînent avec des chorégraphies endiablées qui vous donneront l’envie irrésistible de chanter avec nous.Ce concert, est toujours gratuit, mais attention les places sont limitées et le port du masque est obligatoire (sans masque, vous ne pourrez pas assister au spectacle).* Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 09 juillet à 21h aux Arènes du Temperas- Entrée gratuite mais nombre de places limité- Port du masque obligatoire- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15 +33 4 66 52 32 15 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-23 par

