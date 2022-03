LES SHIRLEY (CAN) + THE HUILE + GUEST Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

LES SHIRLEY (CAN) + THE HUILE + GUEST Tours, 22 avril 2022, Tours. LES SHIRLEY (CAN) + THE HUILE + GUEST Tours

2022-04-22 18:00:00 – 2022-04-22

Tours Indre-et-Loire Goat Cheese présente : • LES SHIRLEY (punk pop – Montréal, CAN)

Énergie pure imprégnée de la culture pop des débuts 2000, le son des Shirley est façonné par leur adolescence de punk rockeuses aux soirées à chanter le karaoké au rythme de classiques pop. Une symphonie de power chords, d’harmonies vocales entraînantes, de refrains stimulants et entêtants. • THE HUILE (power pop garage – Sens, 89)

Same same, quasi tout pareil que les Shirley sauf que ces derniers nous viennent d’une ville dans le département de l’Yonne. + SPECIAL GUESTS (punk rock – Paris) Goat Cheese présente :

• LES SHIRLEY (punk pop – Montréal, CAN)

• THE HUILE (power pop garage – Sens, 89)

+ SPECIAL GUESTS (punk rock – Paris) Goat Cheese présente : • LES SHIRLEY (punk pop – Montréal, CAN)

Énergie pure imprégnée de la culture pop des débuts 2000, le son des Shirley est façonné par leur adolescence de punk rockeuses aux soirées à chanter le karaoké au rythme de classiques pop. Une symphonie de power chords, d’harmonies vocales entraînantes, de refrains stimulants et entêtants. • THE HUILE (power pop garage – Sens, 89)

Same same, quasi tout pareil que les Shirley sauf que ces derniers nous viennent d’une ville dans le département de l’Yonne. + SPECIAL GUESTS (punk rock – Paris) Bateau ivre

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

LES SHIRLEY (CAN) + THE HUILE + GUEST Tours 2022-04-22 was last modified: by LES SHIRLEY (CAN) + THE HUILE + GUEST Tours Tours 22 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire