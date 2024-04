Les Sheriff La Rotonde Châteaurenard, vendredi 22 novembre 2024.

Personne n’aurait osé rêver d’un retour sur disque des Sheriff. Pourtant, il est là. Un Grand bombardement tardif en guise de feu d’artifice plutôt qu’un Requiem, fût-il cinq étoiles. Ce come-back des Sheriff, c’est une parenthèse hors du temps qui permet de rêver à des concerts enflammés, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un groupe qui devrait être financé par la Sécu. C’est un cadeau tout droit venu de Montpellier, là où tout doit se terminer, mais le plus tard possible quand même. Avant cela, on a encore quelques moments heureux à partager et quelques belles pages à imaginer. C’est dit. C’est écrit. C’est un nouveau début. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-22 20:00:00

fin : 2024-11-22

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@passagersduzinc.com

L’événement Les Sheriff Châteaurenard a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence