les sevillanes de l’aire d’Arles 25 rue porte de laure Arles, vendredi 16 février 2024.

les sevillanes de l’aire d’Arles 25 rue porte de laure Arles Bouches-du-Rhône

Invitation Exclusive à la Soirée Mensuelle des Sévillanes à l’Aire d’Arles



Cher.e.s ami.e.s de la danse et de la convivialité,



Vous êtes toutes et tous convié.e.s à la soirée exceptionnelle des Sévillanes à l’Aire d’Arles ce vendredi 16 février!

Invitation Exclusive à la Soirée Mensuelle des Sévillanes à l’Aire d’Arles



Cher.e.s ami.e.s de la danse et de la convivialité,



Vous êtes toutes et tous convié.e.s à la soirée exceptionnelle des Sévillanes à l’Aire d’Arles ce vendredi 16 février! Un événement ouvert à tous, quel que soit votre niveau de danse. Nous vous promettons une soirée mémorable pleine de rythme et de partage.



️ **Date ** Vendredi 16 février

**Horaires ** 19h30 Minuit



**Lieu ** Aire d’Arles, [adresse]



**Points forts de la soirée **

– **Niveau de danse ** Ouvert à tous.t.es, débutant.e.s ou passionné.e.s !

– **Gastronomie par Jenny Pépette ** Jenny vous régalera avec une carte délicieuse à petit prix, à déguster au rez-de-chaussée. (Réservation conseillée pour un festin assuré !)

– **Soirée dansante ** Retrouvez l’énergie contagieuse de la piste au premier étage.



NEWS la soirée a été présentée dans le Journal Télévisé de France 2 à 13h le 3 janvier dernier ! ✨



Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable, empreinte de passion, de délices culinaires et de rythmes envoûtants. N’hésitez pas à inviter vos ami.e.s et à partager l’événement !



Nous avons hâte de vous retrouver pour célébrer ensemble la magie des Sévillanes à l’Aire d’Arles ! #SoiréeSévillanes #AireDArles #DanseEtConvivialité .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16 23:30:00

25 rue porte de laure 13200 ARLES

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jonathan.pierredon@gmail.com

L’événement les sevillanes de l’aire d’Arles Arles a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme d’Arles