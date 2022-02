Les sessions de Grand8 #16 Comptoir de la Victorine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les sessions de Grand8 #16

Comptoir de la Victorine, le vendredi 4 mars à 19:30

Comptoir de la Victorine, le vendredi 4 mars à 19:30

La deuxième session depuis la reprise et la deuxième session depuis l’arrivée de Grand8 au @LeGrandComptoirToussaintVictorine. Rendez-vous à 19h30 vendredi 4 mars pour la session #16 avec en première partie, ** Vincet Roussel (batterie, percussions) et François Wong (saxophone baryton) ** Catherine Jauniaux (voix), Sébastien Bouhana (tambour, objets) et Emmanuel Cremer (violoncelle) Suivi d’une improvisation collective avec Vincet Roussel (batterie, percussions), François Wong (saxophone baryton), Emmanuel Cremer (viloncelle), Sébastien Bouhana (tambour, objets), Catherine Jauniaux(voix), Philippe Lemoine (saxophone tenor), Nicolo Terrasi (guitare), Sean Drewry (synthétiseur, sampler) ————————————————– infos pratiques : Vendredi 4 mars 2022 Le grand comptoir de la Victorine 29 rue Toussaint, 13003 dans la grande salle au rez-de-cour à 19h30 entrée entre 5 et 7e buvette sur place

5 / 7€

♫♫♫ Comptoir de la Victorine 29 rue Toussaint 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T23:00:00

