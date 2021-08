Lille En ligne Lille, Nord Les services d’assistance aux travaux intégrés En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les services d’assistance aux travaux intégrés En ligne, 15 septembre 2021, Lille. Les services d’assistance aux travaux intégrés

En ligne, le mercredi 15 septembre à 17:30

Les services d’assistances aux travaux intégrés à AMELIO COPRO ————————————————————– Rénover la façade, la toiture ou la chaudière, changer vos menuiseries… Le service public AMELIO copro vous propose de vous assister dans votre projet pour le qualifier et étudier les financements. AMELIO copro intègre un service qui va du conseil à l’accompagnent jusqu’à la délégation de la maîtrise d’ouvrage (PassCopro). Pour bien comprendre les missions de chacune de ces assistances, écoutez le conseiller FAIRE spécialisé copropriétés et éco-rénovation, et un intervenant de PassCopro. **→ Mercredi 15 septembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu9XImAsMyumROpbcrnFhzogMYkL5QvIvxPThrWrkH7ReyBQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu9XImAsMyumROpbcrnFhzogMYkL5QvIvxPThrWrkH7ReyBQ/viewform?usp=sf_link)

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

AMELIO copro intègre un service qui va du conseil à l’accompagnent jusqu’à la délégation de la maîtrise d’ouvrage (PassCopro). En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T17:30:00 2021-09-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille lieuville En ligne Lille