Les serres municipales de Creil

Oise

Les serres municipales de Creil Creil, 14 avril 2022

2022-04-14 – 2022-04-14

Creil Oise Les serres municipales de la ville de Creil vous ouvrent leurs portes pour des visites exclusives d’une heure en compagnie d’agents municipaux. La visite, limitée à vingt personnes, offrira à chacun la possibilité de parcourir les 900 m² de serres vitrées où pas moins de 50 000 plants s’apprêtent à être repiqués, destinés au fleurissement des rues et places de la ville. Profitez de cette balade dans ce vaste jardin à ciel ouvert pour parfaire vos connaissances en horticulture, une vraie bouffée d’oxygène. Rdv à 14h, 7 boulevard Salvador Allende à Creil.

Durée : 1h

Gratuit / Places limitées, réservation obligatoire auprès de l’OT Sortie adaptée aux enfants à partir de 7 ans (vacances scolaires)

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Creil

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

