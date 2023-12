Marché de Noël Les Serres d’Olivier Guérande, 21 décembre 2023, Guérande.

Marché de Noël 21 – 23 décembre Les Serres d’Olivier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:15:00+01:00

Fin : 2023-12-23T09:30:00+01:00 – 2023-12-23T13:00:00+01:00

Le lycée Olivier GUICHARD vous invite pour son Marché de Noël qui se déroulera au sein des Serres d’Olivier les :

jeudi 21 Décembre : 9h30 / 12h15 et 13h30 / 20h00

vendredi 22 Décembre : 9h30 / 12h15 et 13h30 / 19h30

samedi 17 décembre : 9h30 / 13h00.

C’est un moment de découverte des produits de notre exploitation mais également d’autres exploitations.

Vous pourrez:

échanger avec les élèves et leurs professeurs,

déguster les vins d’exploitations de lycées viticoles (Montreuil-Bellay, Libourne Montagne, La Tour Blanche et Bergerac),

goûter aux huitres de la ferme marine de Pen Bron, le jeudi et le vendredi de 11h à 12h15.

C’est un moyen de mettre en avant le travail des apprenants de notre établissement mais pas que!

Le Caviar de Guérande sera à l’honneur!

Les Serres d’Olivier 12 rue de la fauvette 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Marché de Noël produits agricoles

Lycée Olivier Guichard