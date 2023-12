Les serres contemporaines d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les serres contemporaines d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris, 16 janvier 2024, Paris. Le mardi 16 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Découverte des collections botaniques exotiques sous serre ·

16/01/2024 14 :30 Les serres

contemporaines d’Auteuil Nous sommes dans l’un des quatre sites du jardin

botanique de la Ville de Paris. Le palmarium accueille, dans une ambiance

tropicale, un foisonnement de plantes exubérantes. Un dépaysement garantie

entre les palmiers, les ficus, les lianes… Installées sous une immense

verrière, les récentes serres contemporaines abritent quelques 1 000 plantes

tropicales de 500 espèces et variétés spectaculaires en provenance de quatre

continents. Rendez-vous : entrée du jardin d’Auteuil, 3 avenue de

la porte d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

pascal Bonneau Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75016 Lieu Jardin des Serres d'Auteuil Adresse 3, avenue de la Porte-d'Auteuil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin des Serres d'Auteuil Paris latitude longitude 48.8477669883742,2.25227597274457

Jardin des Serres d'Auteuil Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/