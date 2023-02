Les Serials Dragueurs – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF PARIS Catégories d’Évènement: 75011

Paris

Les Serials Dragueurs – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF, 9 février 2023, PARIS. Les Serials Dragueurs – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-02-12 20:00. Tarif : 30.7 à 30.7 euros. SANS BLAGUE PRODUCTIONS (2-1052440) PRESENTE :SERIAL DRAGUEURPolo, l’insaisissable célibataire se marie enfin. Mais personne ne connaît encore l’identité de l’heureuse élue, pas même ses deux meilleurs amis.C’est d’ailleurs avec eux qu’il a rendez-vous aujourd’hui pour préparer la chorégraphie d’ouverture de bal. D’un coté : Thomas l’amoureux, l’homme déconstruit, celui sur qui on peut compter. De l’autre : Alex, footeux sur les bords et machiste en attaque.Une soirée inoubliable faite de rebondissements et de suspense commence, entre 3 visions de l’amour, de la drague et de l’homme, où ces trois amis d’enfance se retrouvent engagés dans une aventure d’un soir.Venez, mesdames être la petite souris qui observe, venez comprendre l’homme ou l’abandonner définitivement sur l’autel de la déception. Messieurs, venez passer une soirée avec vos meilleurs potes. Avec : Pablo Reva Les Serials Dragueurs Pablo Reva EUR30.7 30.7 euros Votre billet est ici COMEDIE OBERKAMPF PARIS 115 rue du Chemin Vert 75011 SANS BLAGUE PRODUCTIONS (2-1052440) PRESENTE : SERIAL DRAGUEUR Polo, l’insaisissable célibataire se marie enfin. Mais personne ne connaît encore l’identité de l’heureuse élue, pas même ses deux meilleurs amis. C’est d’ailleurs avec eux qu’il a rendez-vous aujourd’hui pour préparer la chorégraphie d’ouverture de bal. D’un coté : Thomas l’amoureux, l’homme déconstruit, celui sur qui on peut compter. De l’autre : Alex, footeux sur les bords et machiste en attaque. Une soirée inoubliable faite de rebondissements et de suspense commence, entre 3 visions de l’amour, de la drague et de l’homme, où ces trois amis d’enfance se retrouvent engagés dans une aventure d’un soir. Venez, mesdames être la petite souris qui observe, venez comprendre l’homme ou l’abandonner définitivement sur l’autel de la déception. Messieurs, venez passer une soirée avec vos meilleurs potes. Avec : Pablo Reva

.2023-02-12. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75011, Paris Autres Lieu COMEDIE OBERKAMPF Adresse 115 rue du Chemin Vert Ville PARIS Tarif 30.7-30.7 lieuville COMEDIE OBERKAMPF PARIS Departement 75011

COMEDIE OBERKAMPF PARIS 75011 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Serials Dragueurs – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF 2023-02-09 was last modified: by Les Serials Dragueurs – Comédie Oberkampf (Paris) COMEDIE OBERKAMPF COMEDIE OBERKAMPF 9 février 2023 COMEDIE OBERKAMPF PARIS

PARIS 75011