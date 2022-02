Les septs péchés capitaux Caen, 22 février 2022, Caen.

Les septs péchés capitaux Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2022-02-22 20:00:00 – 2022-02-22 21:00:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados

1933. Le monde bascule. Hitler est élu. En cette année noire où les Nazis brûlent les livres, Bertold Brecht, exilé, écrit un seul texte : Les Sept Péchés capitaux des petits bourgeois. Un texte insolent, grinçant et courageux qui dénonce bourgeoisie et clergé s’agenouillant devant la loi du plus fort.

Comment ce texte peut-il résonner aujourd’hui ? C’est ce sens politique que Jacques Osinski, metteur en scène pour le théâtre comme pour l’opéra, explore ici dans ce spectacle alliant musique, chant, danse et vidéo : que sommes-nous prêts à compromettre pour accéder à nos rêves ? Dans une sorte de road movie dont l’esthétique évoque Jim Jarmusch ou David Lynch, défilent les images d’une Amérique fantasmée. De ville en ville, la jeune et innocente Anna se frotte aux turpitudes d’un capitalisme triomphant pour réaliser les rêves des siens : acquérir une maison.

+33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/

