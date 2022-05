Les “Sept Ruelles” : Le Centre Historique Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Les “Sept Ruelles” : Le Centre Historique, 27 mai 2022, Romans-sur-Isère. Les “Sept Ruelles” : Le Centre Historique RV en Haut de la rue Pêcherie Bas de la Côte des Poids et Farines Romans-sur-Isère

2022-07-16 – 2022-07-16 RV en Haut de la rue Pêcherie Bas de la Côte des Poids et Farines

Romans-sur-Isère 26100 EUR Sept ruelles comme autant de petits trésors cachés, sept occasions de

redécouvrir autrement le centre historique de Romans, sept ruelles qui se dévoilent, de côtes en calades récemment restaurées, sept passages secrets à révéler… RV en Haut de la rue Pêcherie Bas de la Côte des Poids et Farines Romans-sur-Isère

