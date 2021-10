Les sept jours de Simon Labrosse – Cie T-âtre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 21 novembre 2021, Nantes.

2021-11-21

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Comédie dramatique. Ça se passe en Amérique du Nord, au milieu des années 90. Simon est sans emploi. Il décide d’embarquer Léo, poète sombre, et Nathalie, en développement personnel, pour exposer sept jours de sa vie sur une scène de théâtre. Sept jours, sept emplois, et des milliers d’idées… pour s’en sortir. Et si vous aviez besoin d’un cascadeur émotif ? A quoi est-on prêt pour payer son loyer ? Comment traverse-t-on une crise personnelle quand c’est toute une société qui est en crise ? Quand il y a toujours pire que nous ?… Et quand ceux à qui on s’adresse sont plus démunis que nous ?… Avec Edouard Rassin, Florien Caillet et Catherine Guinel Mise en scène : Catherine Guinel Durée : 1h30Tout public à partir de 10 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil