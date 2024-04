Les sept grandes familles d’insectes Parc de la Citadelle Lille, jeudi 23 mai 2024.

Les sept grandes familles d’insectes Animation autour des insectes du Parc de la Citadelle Jeudi 23 mai, 18h00 Parc de la Citadelle Gratuit. Sur inscription.

Début : 2024-05-23T18:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T18:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:00:00+02:00

L’effondrement des populations d’insectes, avec plus d’un million d’espèces menacées d’extinction à brève échéance, est une source d’inquiétude majeure.

Mais connaissons-nous vraiment les insectes ? Qu’est-ce qui les différencie entre eux ? Odonates, lépidoptères ou orthoptères n’auront plus de secret pour vous : venez observer les insectes du parc aidés de loupes et d’outils d’identification.

Venez découvrir le monde des insectes et apprendre les bons gestes pour les protéger, le lendemain de la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai.

A partir de 6 ans.

Parc de la Citadelle, Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France