Les sept dernières paroles du Christ en croix – Orchestre Symphonique de Haguenau Haguenau, 15 avril 2022, Haguenau.

2022-04-15 17:00:00 – 2022-04-15 19:00:00

Haguenau Bas-Rhin

EUR Rares sont les compositeurs à avoir composé sur les sept dernières paroles du Christ, encore plus rares les peintres qui les ont illustrées. Dans la composition de Haydn, la douleur s’oppose à la consolation, la haine à l’amour, le désespoir au paradis… Outre son aspect religieux, il s’agit là d’une méditation sur l’histoire d’un homme prêt à se sacrifier pour ses bourreaux afin d’accomplir son destin : celui de vaincre la mort.

L’Orchestre Symphonique de Haguenau, dirigé par Marc Haas, interprètera cette œuvre à l’église protestante de Haguenau aux côtés du Chœur de chambre de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz et des solistes Claudine Morgenthaler (soprano), Laure Ilef (alto), Howard Shelton (ténor) et Jean-Michel Durang (basse).

