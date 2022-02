« LES SEPARATISTES » Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, 12 mars 2022, Wervicq-Sud.

« LES SEPARATISTES »

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, le samedi 12 mars à 15:30

Abdellatif EL AYADI est un heureux Wervicquois à la retraite, amoureux de la langue française avec une écriture irrépressible, qui a fait toute sa carrière professionnelle au sein de l’administration pénitentiaire. Il a occupé plusieurs postes en détention qui lui ont permis de développer de précieuses compétences hautement appréciées dans ce milieu. L’administration l’a donc sélectionné pour occuper un poste dans l’une des premières unités dédiée au terrorisme islamique ouvertes juste après les attentats de Paris de 2015. Après trois ans dans ce service et l’acceptation de reculer d’un an le départ à la retraite à la demande de ses supérieurs, Abdellatif EL AYADI nous livre dans ce roman les clés pour comprendre les mécanismes et les techniques d’embrigadement dans le monde intégriste. Invité à présenter son livre mais également toute cette thématique d’embrigadement au sein des réseaux sociaux, des lieux sportifs ou de cultes et les prisons, il proposera également lors de cette rencontre-discussion d’aller plus loin que l’analyse du problème. Il nous dira comment l’éviter, comment s’en sortir lorsqu’on est pris au piège. Et cette rencontre-discussion se terminera par une séance de dédicace autour d’un café et des gâteaux (si la crise ne s’éternise pas).

Entrée libre

Rencontre-discussion autour du roman « Les séparatistes » d’Abdellatif EL AYADI

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord



