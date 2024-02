Les séparables Colmar, mardi 19 mars 2024.

Les séparables Colmar Haut-Rhin

Dans ce Roméo et Juliette contemporain et juvénile, mythe universel et intemporel, on parle d’amour et de racisme. Un amour pur mais menacé. Comme un instantané d’un certain état de notre monde…

Un immeuble. Deux enfants. L’un plutôt cow-boy, l’autre plutôt sioux.

Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans qui vivent dans le même lotissement, se sont construit des mondes imaginaires pour échapper au réel. Échapper par les rêves aux peurs et aux suspicions de leurs parents, à l’égard de l’autre et de ses différences. Eux s’aiment, un point c’est tout, et voudraient à jamais rester ensemble. Mais leurs parents en ont décidé autrement…

Peut-on se libérer de ses préjugés et du joug de son éducation ?

À découvrir dès 8 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 21:00:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

L'événement Les séparables Colmar a été mis à jour le 2024-02-02