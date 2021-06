Les Sentinelles de l’Aude Centre social et culturel Nelson Mandela 4 promenade Emilie Palomo 11100 Narbonne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Narbonne.

Visiter et découvrir de beaux villages authentiques au milieu des vignes, dans des paysages somptueux, blottis autour d’une abbaye ou d’un château, l’Aude offre le charme du patrimoine rural d’une richesse parfois insoupçonnée à l’ombre des citadelles perchées sur des pics rocheux vertigineux. Surveillant l’horizon jusqu’à la Méditerranée, Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertuse, Puilaurens, Quéribus et Termes forment autour de Carcassonne un ensemble défensif longtemps réputé imprenable. Les lieux et les activités culturelles 1- Aguilar (commune de Tuchan) Blottie entre Hautes-Corbières et mer Méditerranée, Aguilar domine la plaine de Tuchan-Paziols et ses vignobles ensoleillés. Composé de deux enceintes concentriques, elle offrait un point de vue idéal pour surveiller les rares passages dans les Corbières.Visite guidée d’Aguilar.et de Tuchan. Tuchan est un village castral, remontant au XIIème siècle. Au centre, le Fort, c’est-à-dire le lieu fortifié, était au Moyen-Age ceint d’un fossé. L’église probablement édifiée au XIVème siècle, a pris place dans le Fort, espace dans lequel les villageois pouvaient trouver refuge contre l’insécurité des temps : Guerre de Cent Ans, pillages des routiers… 2- Lastours (commune de Lastours) Cabaret, Tour Régine, Surdespine et Quertinheux, les quatre châteaux de Lastours s’étagent entre 260 m et 285 m d’altitude sur les premiers contreforts de la Montagne Noire, prenant la pose au milieu des cyprès face au belvédère de Montfermier. Le village de Lastours est situé dans le département de l’Aude au nord de Carcassonne dans la vallée de l’Orbiel. Lastours est au cœur du pays du Cabardès entre la rivière de l’Orbiel et le torrent du Grésilhou. Visite des expositions Le départ de la visite se fait à partir de l’accueil installé dans l’ancienne usine textile au bord de l’Orbiel. La vie économique de Lastours était très dynamique, autour de l’exploitation minière dès l’Antiquité, et de l’activité textile, depuis le Moyen-Âge, jusqu’au XXème siècle. Deux expositions ont pris place sous la haute cheminée de l’usine. « Lastours 4000 ans d’histoire » raconte la vie quotidienne des habitants à travers les objets retrouvés par les fouilles archéologiques menées depuis 30 ans : céramiques, outillage, accessoires vestimentaires, témoins émouvants laissés par les habitants lors de l’abandon brutal du village médiéval… L’exposition « Lastours, des mondes à découvrir » donne à nos futures promenades un éclairage à la fois géologique, zoologique et botanique… 3- Montségur (département de l’Ariège) À la lisière de l’Aude, sur le front nord des Pyrénées, la plus haute perchée des citadelles du vertige s’accroche à 1 207 m d’altitude sur un piton rocheux particulièrement abrupt du côté nord. Le panorama y est exceptionnel tandis que l’air, vif, fleure bon la fleur de montagne et le sapin. Le village : On appelle cela un village de « soulane » : toutes les maisons, alignées en rangs réguliers sur les contreforts de la montagne, regardent le Sud. Visite du musée : Cette visite est aussi indispensable que celle du site lui-même. Le castrum reconstitué en 3D surgit sur l’écran : il prend corps et vie. Sa triple enceinte, ses maisons de montagne… tout renaît. Dans les vitrines, les objets trouvés dans le castrum racontent le quotidien de ses habitants. Le musée, repensé et déplacé dans des locaux plus vastes, offrira en 2020 une visite enrichie, digne de la stature exceptionnelle de ce site. 4- Peyrepertuse (commune de Duilhac-sous-Peyrepertuse) Majestueux et puissant vaisseau de pierre échoué à près de 800 m d’altitude, Peyrepertuse épouse littéralement les lignes de la crête calcaire du Roc Sant-Jordi, difficilement soupçonnable de loin. Dominant plusieurs vallées, la forteresse fut l’un des maillons essentiels du réseau de défense contre l’Aragon. Le terroir de Duihac-sous-Peyrepertuse n’est que montagnes. C’est pourquoi ses habitants reçurent le surnom de Sauta-rocs (saute-rochers). Construit sur un éperon rocheux, le village domine un petit cirque où presque toutes les parcelles sont encore cultivées, beaucoup en vignes ; Visite théâtralisée par l’auteur Emmanuelle Sorba, comédienne et metteuse en scène. A l’intérieur du Château de Peyrepertuse, un vieil esprit des pierres vous prend par la main pour vous faire remonter le temps. Son « humour » installant des allers /retours entre passé et présent. Visite de la mémoire des pierres, des arbres et des hommes de ce pays accompagnée de quelques chants, en hommage aux vieilles choses et aux vieux êtres qui ont tant de choses à partager avec nous. Uniquement sur réservation auprès de : [info@peyrepertuse.com](mailto:info@peyrepertuse.com) ou 04 30 37 00 77 (places limitées) Adultes 12€ et Enfants (de 6 à 12 ans): 6€ 5- Quéribus (commune de Cucugnan) En première ligne de l’ancienne frontière franco-aragonaise, perchée sur un roc battu par les vents à 728 m d’altitude, Quéribus veille depuis des siècles sur le Grau de Maury et la plaine du Roussillon jusqu’à la Méditerranée. Cucugnan : Tout le monde (ou presque) connaît le nom de Cucugnan, grâce au célèbre curé qui tenta de ramener ses ouailles dans le bon chemin. Le Sermon du Curé de Cucugnan est un conte traditionnel languedocien, repris par Alphonse Daudet dans «Les Lettres de Mon Moulin», qui le rendit célèbre. Cucugnan n’est donc pas un village imaginaire, mais un véritable village, qui se dresse fièrement sur un petit promontoire entouré de vignes, au pied du château de Quéribus, une des plus spectaculaires «Citadelles du Vertige». Il fait bon flâner dans les petits ruelles ombragées du village à la découverte de ses petits trésors : l’église Saint Julien et Sainte Basilisse mérite une visite, du fait d’une curiosité qui s’y trouve, une statue du 17ème siècle représentant la Vierge enceinte ! Pas courant n’est-ce pas ? Visite du moulin : Les «Maîtres de mon Moulin» font visiter le moulin restauré, et le boulanger artisan propose à la vente ses productions. 6- Puilaurens (commune de Lapradelle-Puilaurens) Vision idyllique que cette haute silhouette crénelée émergeant au-dessus des forêts ondulantes de la vallée de la Boulzane ! La plus verdoyante des citadelles du vertige se dresse à l’ouest du Fenouillèdes, perchée à 697 m au sommet d’une crête calcaire. Le village de Lapradelle-Puilaurens : Puilaurens, le site des habitations de la fin du Moyen-Âge est aux pieds du château. Avec le développement du transport du bois par voie ferroviaire naît un deuxième site au lieu-dit Lapradelle. Visite de la mémoire des pierres, des arbres et des hommes de ce pays accompagnée de quelques chants, en hommage aux vieilles choses et aux vieux êtres qui ont tant de choses à partager avec nous. 2-Réalisation d’un court-métrage multimédia « A l’ombre des sentinelles » Tournage participatif Eté 2021 Objectif de la prestation : Objectif de la prestation : Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ! », KOVisuel s’engage à réaliser une série photographique et un court métrage sur les 6 jours de séjour prévus été 2021 par le Centre Nelson Mandela. Réalisé comme un reportage « road movie », il sera constitué des : – visites et découvertes, – rencontres et interviews, – temps de détente, – voyage et paysages (possible en drone dans le cadre légal). Ateliers créatifs Les jeunes seront invités à utiliser le matériel professionnel : caméra, stabilisateur, go-pro, drone et outils de prise son pour participer à la création du court métrage. Ils seront assistants réalisateurs et intervieweurs. L’objectif sera de : – découvrir de manière créative le patrimoine historique local, – développer nos sens visuels et sonores de manière artistique, – découvrir l’univers de la création vidéo de façon ludique.

