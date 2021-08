Les Sentiments du Prince Charles Théâtre du Loup, 1 octobre 2021, Les Acacias.

**LES SENTIMENTS DU PRINCE CHARLES** ———————————— **D’après la BD originale de Liv Strömquist** **Mise en scène Martine Corbat et Jean-Louis Johannides** **Cie L’Hydre Folle** ### **1er – 17 octobre 2021** _Dès 14 ans / Durée 1h30_ – Lors d’une conférence de presse après ses fiançailles avec Diana, le Prince Charles doit répondre à cette question : “Etes-vous amoureux?”. Après un long silence, il répond : “Oui… quel que soit le sens du mot amour”. Sur un air de cornemuse et des chansons empreintes de fantasmes et de troubles, Martine Corbat et Julien Tsongas – accompagné.e.s sur scène de leurs complices musiciens Pierre Omer et Julien Israelian – nous livrent ici une pseudo-conférence ludique et décalée où ils décryptent les relations amoureuses, les normes établies et jusqu’à leurs propres désirs. Adaptation d’une bande dessinée de la Suédoise Liv Strömquist, _Les Sentiments du Prince Charles_ dénonce le cadre hétéronormatif dans lequel évolue notre société occidentale en bousculant avec humour les stéréotypes de genre. Un coup de point vivifiant et frappadingue, qui nous fait traverser l’Histoire à la rencontre de chacun d’entre nous, mais aussi de couples célèbres comme Whitney Houston et Bobby Brown, Nancy et Ronald Reagan, Lady Diana et le Prince Charles… Le tout avec une touche tragi-comique et cette éternelle question en ligne de mire : “Mais qu’est-ce donc que l’amour?” – Avec **Martine Corbat**, **Julien Israelian**, **Pierre Omer** et **Julien Tsongas** – Mardi, jeudi et samedi à 19h Mercredi et vendredi à 20h Dimanche à 17h Relâche lundi – **+ JEUDI 7 OCTOBRE, à l’issue de la représentation :** Table ronde “L’amour à l’heure du féminisme”, organisée en partenariat avec le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève. Qu’est-ce que l’amour ? Et peut-on aujourd’hui être féministe tout en vivant une relation de couple hétérosexuelle ? C’est entre autre ce dont débattront Madame la Conseillère aux Etats Lisa Mazzone ; Daphné Leblond, coréalisatrice du film “Mon nom est clitoris” ; Coline de Senarclens, chroniqueuse à la RTS, cofondatrice de la Slut Walk à Genève et militante féministe spécialisée dans les questions de genre ; et Sylvie Burgnard, historienne et sociologue, spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. La table ronde durera environ 1 heure et sera modérée par Anne-Claire Adet, journaliste indépendante. – **Infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](https://theatreduloup.ch) +41 22 301 31 00

de CHF 10.- à CHF 25.-

D’après la bande dessinée originale de Liv Strömquist

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias



