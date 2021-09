Lille GARE SAINT SAUVEUR Lille, Nord LES SENTIERS MAGIQUES GARE SAINT SAUVEUR Lille Catégories d’évènement: Lille

LES SENTIERS MAGIQUES

GARE SAINT SAUVEUR, 16 octobre 2021, Lille.

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre

**AU PROGRAMME :** —————— ### SAM 16 OCT **> 15h à 18h (Halle A) :** **Sculpture de ballon géante ** **> 15h et 16h30 (Halle A) :** **Atelier Magie pour enfants (Durée 1h – à partir de 10 ans )** **> 15h, 16h et 17h (Cours St-So) :** **Spectacle de mag**ie de rue **> 20h à 23h :** **”Les sentiers magiques”** Des magiciens envahissent la gare saint sauveur le temps d’une soirée pour vous faire découvrir ce qu’est la magie de close up. Avec des cartes, élastiques, petits morceaux de papier ou même des clous: les magiciens vont réaliser de petits miracles juste sous vos yeux ! Chaque illusionniste aura plusieurs heures de spectacles de 20 minutes, à vous de choisir lequel vous irez voir en premier ! ### DIM 17 OCT **> 15h à 18h (Cours St-So et Halle A) :** **Animation Magie de close-up** **> 15h30 et 16h30 (Cours St-So) :** **Atelier de trucages pour enfants (à partir de 7 ans)** **> 18h (Salle de Cinéma) :** **”Habile : le cabaret magique”** Un spectacle de magie de scène pour toute la famille. _Un week-end proposé par le Comité de sélection de la Coopérative Saint Sauveur, avec la Ville de Lille._

GRATUIT

GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

2021-10-16 to 2021-10-17

