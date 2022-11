Les sentiers lumineux de Noël au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris, 24 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 24 novembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 21h00

. payant Adultes à partir de 20€ Enfants à partir de 12,50€ Famille (2 adultes & 2 enfants) à partir de 66€ Groupe (+10) à partir de 19,80€

À partir du 24 novembre, petits et grands s’émerveilleront le long d’une promenade immersive au cœur d’œuvres lumineuses et sonores exceptionnelles. Sous les arbres drapés de lumières, le long du lac et des jardins scintillants, les visiteurs déambuleront à travers des créations lumineuses artistiques uniques pendant 1h30.

Sur un parcours d’environ 2km traversant une bonne partie des 35 hectares du Parc Floral, ce ne sont pas moins de 22 structures lumineuses qui seront dévoilées. La magie de Noël sera ainsi sublimée par des artistes contemporains tels que le collectif CCL et leurs œuvres uniques comme « La Forêt enchantée » et « Gobo Walk » ou encore les artistes Mandylights avec leurs créations « L’étincelante Cathédrale » ou « Le jardin de lasers ».

Pendant six semaines, parents et enfants auront les yeux qui pétillent grâce à ce voyage enchanté et lumineux. Un spectacle exceptionnel dans la Ville Lumière qui a déjà connu un succès fulgurant au Royaume-Uni, Allemagne, Australie ou encore Etats-Unis, rassemblant des millions de personnes.

Les Sentiers Lumineux de Noël apportent une attention particulière à son impact environnemental. La quasi-totalité de l’installation est en éclairage Led, limitant ainsi fortement les consommations électriques. Ils s’engagent à consommer une énergie 100% renouvelable. Par ailleurs, le montage et l’installation sont conçus en collaboration avec l’équipe du Parc Floral pour respecter le lieu et les végétaux.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.sentierslumineuxdenoel.com/index.html https://sentierslumineuxdenoel.francebillet.com/

©DR/Les sentiers lumineux