Les sentiers gourmands des 4 villages – GAP Berstett Berstett Berstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Berstett

Les sentiers gourmands des 4 villages – GAP Berstett Berstett, 8 mai 2022, Berstett. Les sentiers gourmands des 4 villages – GAP Berstett Berstett

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 20:00:00

Berstett Bas-Rhin Berstett EUR Venez découvrir les sentiers gourmands de la commune de Berstett et des villages associés. Au menu : apéritif salé Velouté d’asperges Pomme de terre et son foie gras Plat : médaillon de jarret de veau et sa farandole de légumes Ronde de fromages Café et ses gourmandises. Départ de la salle des fêtes de Gimbrett à partir de 10h30 et tous les 1/4 d’heure suivant. Inscription par chèque à l’adresse : Stéphanie SCHWARTZ, 13 la Ruelle, 67370 BERSTETT. +33 6 17 57 63 43 Venez découvrir les sentiers gourmands de la commune de Berstett et des villages associés. Au menu : apéritif salé Velouté d’asperges Pomme de terre et son foie gras Plat : médaillon de jarret de veau et sa farandole de légumes Ronde de fromages Café et ses gourmandises. Départ de la salle des fêtes de Gimbrett à partir de 10h30 et tous les 1/4 d’heure suivant. Inscription par chèque à l’adresse : Stéphanie SCHWARTZ, 13 la Ruelle, 67370 BERSTETT. Berstett

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Berstett Autres Lieu Berstett Adresse Ville Berstett lieuville Berstett Departement Bas-Rhin

Berstett Berstett Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berstett/

Les sentiers gourmands des 4 villages – GAP Berstett Berstett 2022-05-08 was last modified: by Les sentiers gourmands des 4 villages – GAP Berstett Berstett Berstett 8 mai 2022 Bas-Rhin Berstett

Berstett Bas-Rhin