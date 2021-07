Courcebœufs Courcebœufs Courcebœufs, Sarthe LES SENTIERS GOURMANDS Courcebœufs Courcebœufs Catégories d’évènement: Courcebœufs

Sarthe

LES SENTIERS GOURMANDS Courcebœufs, 25 septembre 2021, Courcebœufs. LES SENTIERS GOURMANDS 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25 22:00:00 du Sergent Pitou Salle polyvalente

Courcebœufs Sarthe Courcebœufs 7.5 EUR UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS.

4 parcours de randonnées (dont une balade familiale) proposés. Ces randonnées permettront de découvrir les paysages et le patrimoine de la commune de Courceboeufs. A chaque halte vous aurez le plaisir de déguster des produits locaux : miel, fromage, confiture… A la fin de votre parcours, vous retrouverez un marché du terroir avec les producteurs et leurs spécialités. Et pour terminer la journée vous pourrez profiter d’un repas animé par Sista Flow le soir à partir de 19h au tarif de 15€. Randonnées gourmandes à Courceboeufs ! officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr +33 2 43 27 35 30 https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/agenda/les-sentiers-gourmands/ UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS.

Lieu Courcebœufs Adresse du Sergent Pitou Salle polyvalente Ville Courcebœufs lieuville 48.13764#0.28621