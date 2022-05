Les Sentiers de l’éphémère à Couze et Saint Front Couze-et-Saint-Front, 12 mai 2022, Couze-et-Saint-Front.

Les Sentiers de l’éphémère à Couze et Saint Front Couze-et-Saint-Front

2022-05-12 – 2022-05-12

Couze-et-Saint-Front Dordogne

Le Théâtre de la Gargouille, en collaboration avec la mairie et l’école de Couze et Saint Front, vous propose des représentations scolaires et des spectacles pour tous.

JEUDI 12/05 à 10h Larguez les amarres !

Théâtre clownesque – Mise en scène Gérard Guillemin Tout public dès 3 ans – Durée : 50 min – 5€ (Rep. scolaire ouverte au public dans la limite des places disponibles. Nous contacter.)

VENDREDI 13/05 à 20h30 / La Lumière des femmes

Théâtre – chanson – cirque – Mise en scène G. Guillemin

Dès 12 ans Durée : 1h20 – Tarif libre (conseillé : 10€)

SAMEDI 14 mai à 18h / Les Cigales

Théâtre, cirque et chanson par La Gargouille – Mise en scène G. Felzines

Dès 5 ans – Durée : 55 min – Tarif libre (conseillé : 10€)

MARDI 17 mai à 14h / Pinocchio

Théâtre jeune public et famille par La Gargouille – Mise en scène G. Guillemin

Dès 5 ans – Durée : 60 min – 5€ (Rep. scolaire)

+33 5 53 22 54 76

