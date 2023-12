Marché de Noël aux Sentiers de l’Abondance Les Sentiers de l’Abondance Eygalières, 4 décembre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Week-end des Partages organise son marché de Noël aux Sentiers de l’Abondance, les samedi 9 et dimanche 10 décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Les Sentiers de l’Abondance Mas de Boeufs

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Week-end des Partages is holding its Christmas market at Les Sentiers de l’Abondance on Saturday 9 and Sunday 10 December.

Week-end des Partages celebra su mercado navideño en Les Sentiers de l’Abondance el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre.

Week-end des Partages veranstaltet am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember seinen Weihnachtsmarkt in den Sentiers de l’Abondance.

