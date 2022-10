LES SENTIERS D’AUTOMNE Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

LES SENTIERS D’AUTOMNE Narbonne, 18 novembre 2022, Narbonne. LES SENTIERS D’AUTOMNE

Narbonne Aude A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

2022-11-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-18 20:10:00 20:10:00 Narbonne

Aude Narbonne EUR 59 Les Sentiers d’Automne sont de retour !

Les vignerons de l’AOC la Clape lancent à nouveau leurs Sentiers d’Automne, en plein cœur de Narbonne. Le temps d’une soirée, le terroir vient à la rencontre de la Narbonne historique, tout au long d’un parcours ponctué de pauses gourmandes où vous découvrirez les vignerons et leurs vins, accompagnés des mets préparés par Marc Schwall du Petit Lac (Narbonne). A partir de 18h30 c’est une découverte à double face qui vous attend : découverte des papilles et découverte historique, du départ au musée Narbo Via le musée de la Romanité en passant par l’Eglise des Jacobins, une salle historique narbonnaise et les jardins de la cathédrale, les vignerons auront à cœur de vous partager leur passion et le fruit de leur travail, le tout dans une ambiance musicale et festive pour vous faire patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année ! +33 4 68 48 14 81 https://billetterie.cotedumidi.com/aperos-et-gastronomie/sentiers-dautomne Narbonne

dernière mise à jour : 2022-10-19 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

LES SENTIERS D’AUTOMNE Narbonne 2022-11-18 was last modified: by LES SENTIERS D’AUTOMNE Narbonne Narbonne 18 novembre 2022 Aude Narbonne Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi

Narbonne Aude