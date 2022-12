« Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales Feux Feux Office de tourisme du Grand Sancerrois Feux Catégories d’évènement: Cher

Cher Feux Cher Les Chambres d’hôtes « Au coeur de Feux » organise le festival « Les sens en Feux », un festival de l’artisanat et des saveurs régionales. Au programme : marché de producteurs et artisans locaux, dégustations, concerts, tombola. Restauration faîte maison (goûter et apéro gourmand) et buvette sur place. Festival « Les sens en Feux » : un festival de l’artisanat et des saveurs régionales proposé par les Chambres d’hôtes « Au coeur de Feux ». bienvenue@aucoeurdefeux.fr +33 2 48 54 17 98 ©caroline Carpentier

