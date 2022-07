« Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales Feux Feux Catégories d’évènement: Cher

Feux

« Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales Feux, 17 septembre 2022, Feux. « Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales

29 Grande Rue Feux Cher

2022-09-17 16:00:00 – 2022-09-17 21:00:00 Feux

Cher Feux Les Chambres d’hôtes « Au coeur de Feux » organise le festival « Les sens en Feux », un festival de l’artisanat et des saveurs régionales. Au programme : marché de producteurs et artisans locaux, dégustations, concerts, tombola. Restauration faîte maison (goûter et apéro gourmand) et buvette sur place. Festival « Les sens en Feux » : un festival de l’artisanat et des saveurs régionales proposé par les Chambres d’hôtes « Au coeur de Feux ». bienvenue@aucoeurdefeux.fr +33 2 48 54 17 98 Les Chambres d’hôtes « Au coeur de Feux » organise le festival « Les sens en Feux », un festival de l’artisanat et des saveurs régionales. Au programme : marché de producteurs et artisans locaux, dégustations, concerts, tombola. Restauration faîte maison (goûter et apéro gourmand) et buvette sur place. ©Au coeur de Feux

Feux

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Feux Autres Lieu Feux Adresse 29 Grande Rue Feux Cher Ville Feux lieuville Feux Departement Cher

Feux Feux Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feux/

« Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales Feux 2022-09-17 was last modified: by « Les sens en Feux » : festival de l’artisanat et des saveurs régionales Feux Feux 17 septembre 2022 29 Grande Rue Feux Cher

Feux Cher