LES SENS EN EVEIL LE LONG DE LA MOSELLE LES ANIMATIONS NATURE DE LA CC3M Crévéchamps, samedi 13 avril 2024.

LES SENS EN EVEIL LE LONG DE LA MOSELLE LES ANIMATIONS NATURE DE LA CC3M Crévéchamps Meurthe-et-Moselle

Samedi

Samedi 13 avril, la CC3M en partenariat avec l’Association L’Atelier Vert vous invite à venir éveiller vos sens et votre corps en remontant la Moselle . Venez participer à des activités sensorielles au travers desquelles vous vous questionnerez sur la place de l’Homme dans ce grand cycle de l’eau .

Inscriptions et renseignements virginie.coeugnet@cc3m.fr ou au 03 83 71 43 62

Entre Velle-sur-Moselle et Crévéchamps (lieu de RDV communiqué 48h avant)Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Crévéchamps 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est virginie.coeugnet@cc3m.fr

